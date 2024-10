Radar - Dübörögnek a hazai szálláshelyek az iskolai őszi szünetben + videó

Megosztás itt:

Dübörögnek a hazai szálláshelyek az iskolai őszi szünetben. Egész héten magas a foglaltság az ország számos településén, a hosszú hétvégén pedig rengeteg szálláshely ki is kellett, hogy tegye a megtelt táblát. Rengetegen járják ilyenkor a temetőket és sok a rokonlátogatás is, de az utóbbi évek legújabb hóbortjának a Halloweennek is sokan hódolnak, vesznek részt tematikus programokon sőt akár be is öltöznek valamilyen jelmezbe.

