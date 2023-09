Radar - Drónokkal ellenőrzött dohány

Megosztás itt:

Az ország dohánytermő területeinek 80 százaléka Hajdú Bihar és Szabolcs Szatmár vármegyében található. A nyers dohány illegális felvevő piaca is itt a legnagyobb.

A termőterületeket drónokkal is ellenőrzik. A nyers dohány jövedéki termék, ezért a termés mennyiségét be kell jelenteni, azt is, hogy mennyit ad le a fermentálóknak.

"A NAV rendészeti és bűnügyi szerveinek mindenképpen lépnie kellett ennek érdekében, mindenképpen vissza kell szorítani" - mondta a Radarnak Simon Béla, a NAV osztályvezetője.

"A dohánylevél feketepiacra jutásának ellenőrzését vagy juttatásának ellenőrzését, valamint a dohánytermő területeknek a termőképességének a monitorozását a jövőben a NAV rendészeti, valamint bűnügyi szervek, drónok segítségével fogja végezni" - tette hozzá.

A NAV több bűnbandát is felderített a környéken, a legnagyobb áttörést 2021-ben érték el.

A teljes riport: