Radar - Drasztikusan nő a rollerbalesetek száma + videó
Megosztás itt:
2025. szeptember 01., hétfő 18:15
| Hír TV
A szakértők szerint a sisak hiánya, az alkohol és a szabálytalanságok okozzák a legtöbb tragédiát. A rendőrség és a mentők is arra figyelmeztetnek: a roller nem játék, és életet menthet, ha komolyan vesszük a közlekedési szabályokat.
Döbbenetes bejelentés: Volodimir Zelenszkij újabb csapást tervez a Barátság kőolajvezeték ellen, veszélyeztetve Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát! Menczer Tamás keményen visszaszólt: „Ez szuverenitásunk elleni támadás!” Az EU és Ursula von der Leyen tétlenül nézi a történteket. Kattints és tudj meg többet!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Radar stábja a Debrecen Nemzetközi Repülőtéren járt, ahol testközelből figyelhettük meg, hogyan dolgozik a NAV egyik bankjegy- és dohánykereső kutyája. Legyen szó egy szálról vagy egy egész bőröndnyi cigarettáról, Niki előtt semmi sem maradt rejtve.