Radar - Drága az adventi vásár?

Ha a legjobbat legszebbet szeretnénk, Budapesten nézzenek körül, ha az ár is számít, inkább egy vidéki, hangulatos vásárt válasszanak.

A harmadszor is Európa legjobb karácsonyi vásárának választott Advent bazilika nyüzsgő forgatagában szinte csak turistákkal lehet találkozni.

- Azért érdemes ide kilátogatni, mert a korábbi évekhez képest még több portéka csecse-becse kapható a külföldiek számára is, amit emlékül elvisznek, és tényleg mindenki választ magának, ezt a magyar vendégek is nagyon élvezik, hiszen az ország számos pontjáról érkeztek kézművesek, sőt kovácsműhely is működik a helyszínen

- nyilatkozta stábunknak Kovács Lázár séf, az Advent Bazilika házigazdája.

