Megosztás itt:

Kiskutya, óriás kutya, díjnyertes kutya, fajtiszta kutya, keverék kutya, sőt még robot kutya is megfordult a DOGZ fesztiválon a Városligetben, ahol egy napra minden a kutyákról szólt.

Kezdő és haladó gazdik is megkaphattak minden információt, amely a kutyatartáshoz szükséges. A konferencia szakemberek és kutyások találkozási helyéül szolgált, az információáramláson kívül pedig látnivaló is akadt bőven, hiszen a bemutatták a magyar kutyafajták legszebbjeit is.