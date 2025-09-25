Radar - Döbbenet az ENSZ-ben: leállt a mozgólépcső, majd a súgógép is

Kényszerszabadság, gyárleállás: a BYD kirabolja a Stellantis gyárait! - Nincs ellenszer a kínai autós hódításra

Pál atya, az ellenzéki gyűlölet célpontja: azok, akik megpróbálták bántalmazni, most Orbán Viktorral néznek szembe + videó

Képzeljenek el egy helyet, ahol egy tető alatt végigkóstolhatják Magyarország válogatott éttermeinek kínálatát – a fine diningtól a különleges burgerekig.

„Minél előbb sikerül a háborúzó feleket egy asztalhoz ültetni, annál több emberéletet meg lehet menteni” – hangsúlyozta Szijjártó Péter az ENSZ közgyűlésének keretében, New Yorkban. A külügyminiszter rendkívül fontosnak nevezte a háborús felek közti közvetítést, példaként említve a katari szerepvállalást a közel-keleti válságban és a túszok kiszabadításában.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Kapcsolódó tartalmak

Radar - Jimmy Kimmel súlyos szavai után rúgják ki az emberek tömegét: itt az újabb háború az ABC-nél + videó Brutális jelenetek játszódtak le az ABC székháza előtt, miután Jimmy Kimmel talkshow-ját felfüggesztették. Miközben a műsorvezető a Charlie Kirk meggyilkolásán gúnyolódott, rajongói tüntettek, és az előfizetés-kezelő oldal is összeomlott. De a legfontosabb kérdés az, ki fizeti meg az árát?

Radar - 19 drón célzott támadása után készül a háborúra Európa? Ne tévesszen meg senkit a csend: Varsóban ma már nem alszanak nyugodtan. Egyetlen éjszaka alatt 19 ismeretlen drón „tapogatta le” a lengyel légteret, a válasz pedig azonnali volt: a lengyelek legmagasabb készültségbe kapcsoltak, míg a NATO harci gépekkel szórta meg a keleti határt.