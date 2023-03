Radar - Digitális erőmű a kohászat szívében

Megosztás itt:

Ózd a szocializmus idején az egyik leghíresebb hazai kohász város volt. A fémipar hanyatlásával megszűnt a gyár, már nem füstöltek a kémények. Ezzel pedig számtalan sors pecsételődött meg. Azonban voltak, akik meg akartak menteni legalább egy kis szeletet az egykori törzsgyárból, így egy nagy projekt keretében új funkcióval töltöttek meg épületeket.

A nagy teremben jelenleg is több tárlatot láthatnak az érdeklődők. Például Dr. Obrusánszky Borbála történész, etnográfus itt helyezte el a mongóliai ásatásain feltárt hunokkal kapcsolatos leleteket. Emellett A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság együttműködésével, az Informatika Történeti Múzeum Alapítvány gazdag gyűjteményéből kiválasztott emblematikus tárgyak is megtekinthetőek itt. Az épület falain belül érdekes módon keveredik az igazi indusztriális látványvilág a modern elemekkel. Szerették volna, ha ez a kettősség az attrakciókban is megmutatkozik.