Radar – Dánia nemet mond a közösségi média használatára a fiatalok körében + videó

Megosztás itt:

Erre a problémára reagál most Dánia is. A skandináv ország 2025-től betiltja a közösségi média használatát a 15 év alattiak számára – és a 13 év felettiek is csak szülői engedéllyel léphetnek be ezekre a platformokra. Az iskolákban pedig kötelező lesz a tudatos digitális használat oktatása. A dán miniszterelnök elmondta: még soha ennyi fiatal nem szenvedett szorongástól és depressziótól. A tervek szerint a tilalom már jövőre életbe léphet.