Radar - Csollány Szilveszterért szorít mindenki

Radar - Jótékony rendőrök

Idén is jótékonykodtak a budapesti rendőrök. Karácsony közeledtével hagyományosan a BRFK munkatársai is adománygyűjtésbe kezdtek aminek meg is lett az eredménye. Több mint 7 tonna tartós élelmiszert gyűjtöttek össze a Tartós szeretet kampányuk alatt kollégáiktól. A hatalmas mennyiségű adományt idén is a Mikulásgyárba szállították ahol ott volt a Radar kamerája is.