Radar – Csoda a szomszédban: irány a Triglav Nemzeti Park + videó

2025. augusztus 22., péntek 19:52 | HírTV
természet nemzeti park Triglav-hegy Illés Péter

Legyen szó magashegyi túráról, kenuzásról vagy csak egyszerű sétáról, egy nemzeti parkban mindez lehetséges. Illés Peti kollégánk rajong a természeti kincsekért hazánkban, de most az országhatáron túl mutatja meg, hogy mi az amit érdemes csinálni, ha Szlovéniába látogatunk.

  • Radar – Csoda a szomszédban: irány a Triglav Nemzeti Park + videó

