Radar – Csoda a szomszédban: irány a Triglav Nemzeti Park + videó

Menczer Tamás: Itt a bizonyíték! A Tisza csak egy digitális blöff + videó

Nógrádi György - Drámai fejlemények a háborúban: most minden megváltozhat + videó

Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután ismét szétlőtték a Barátság vezetéket + videó

Még mindig ég a kárpátaljai Munkácson található gyár, amelyet szerdáról csütörtökre virradó éjjel ért rakétatámadás. A sebesültek száma pedig tovább emelkedett.

Sally Rooney, a világhírű ír szerző kijelentette: könyveiből származó jogdíjait a Nagy-Britanniában betiltott Palestine Action mozgalom támogatására fordítaná. Egy ügyvéd segítségével végigvesszük, hol húzza meg a határt az ENSZ és hol a brit jog.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

