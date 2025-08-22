Radar – Csoda a szomszédban: irány a Triglav Nemzeti Park + videó

Legyen szó magashegyi túráról, kenuzásról vagy csak egyszerű sétáról, egy nemzeti parkban mindez lehetséges. Illés Peti kollégánk rajong a természeti kincsekért hazánkban, de most az országhatáron túl mutatja meg, hogy mi az amit érdemes csinálni, ha Szlovéniába látogatunk.
Sally Rooney, a világhírű ír szerző kijelentette: könyveiből származó jogdíjait a Nagy-Britanniában betiltott Palestine Action mozgalom támogatására fordítaná. Egy ügyvéd segítségével végigvesszük, hol húzza meg a határt az ENSZ és hol a brit jog.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Galambok mindenütt jelen vannak a városokban, a történetüket azonban csak kevesen ismerik. Bár sokan bosszantónak tartják a koszos, kéregető tollas lakókat, szerepük a városi ökoszisztémában és az emberi történelemben jóval összetettebb, mint elsőre gondolnánk.
Az AI segítségével nagyon-nagyon sokat tudnak fejlődni a vállalkozások és például relatíve kis idő alatt történik meg az ügyfélkör bővülés is, és így a munkát végző csapaton belüli kiszervezés is sokkal egyszerűbb lett.
Az olasz gasztronómia világhírű. Mindenki ismeri a mennyei pizzákat és tésztaételeket. Ezúttal azonban tragédiát okozott egy jellegzetes dél-olasz különlegesség, egy szendvics elfogyasztása. A háttérben egy ritka, ám halálos kór, a botulizmus áll.