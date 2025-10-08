Radar – Csobánc szarvasbőgés idején

Magyar Péter letagadta, de képviselője szerint vizsgálják a tiszás adatszivárgást + videó

Trump aggódik, Putyin keményen reagál: A Tomahawk rombolná a kapcsolatokat! + videó

Személyes üzenet! Menczer: Hazugságok és árulás – Magyar Péter elárulta a családját! + videó

Pofátlanság! Antifa terrorista és Magyar Péter is megbújt a mentelmi jog mögött!

Az olasz kormánypártok szerint az EP Orbán Viktornak akart üzenni Salis felmentésével + videó

Ítélet született a mánfai gyilkosság ügyében. Az egykori idegenlégiós, B. Arnold, hidegvérrel végzett egykori párjával – kétszer is megszúrta a fiatal nőt, aki a helyszínen életét vesztette. A férfi szerint mindez baleset volt, de a bíróság másként látta.

A német hadsereg 3,75 milliárd euró értékben húsz új Eurofighter harci repülőgépre tesz szert. A beszerzést a német szövetségi parlament alsóházának költségvetési bizottsága szerdán hagyta jóvá.

