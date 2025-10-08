Radar – Csobánc szarvasbőgés idején

Október a szarvasbőgés ideje. Illés Peti kollégánk utánajárt, hogy mire figyeljenek az autósok és a túrázók, ha erdős területen közlekednek. Jó tudni, hogy a távolsági fényszóró megdermesztheti a vadat, ezért a szakemberek a hangjelzés használatát javasolják.
Ítélet született a mánfai gyilkosság ügyében. Az egykori idegenlégiós, B. Arnold, hidegvérrel végzett egykori párjával – kétszer is megszúrta a fiatal nőt, aki a helyszínen életét vesztette. A férfi szerint mindez baleset volt, de a bíróság másként látta.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Új történelmi csúcsra ért a Bitcoin árfolyama: egyetlen érme értéke már meghaladta a 125 ezer dollárt, vagyis nagyjából 46 millió forintot. A digitális pénz, amely a 2008-as válság utáni bizalmatlanságból született, ma már a világ pénzügyi térképének megkerülhetetlen szereplője.