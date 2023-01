Radar - Csillagaikban a válasz

Amit a Földön látunk, ideológiai szélsőségek, járványok, háborúk, politikai feszültségek. Ha közelebb lépünk, azonban emberi sorsok, egyéni érdekek rajzolódnak ki. A percre pontos születési dátum vagy nagyobb életesemények ismeretében egészen éles képet adnak a csillagok.

Putyin, orosz elnökről köztudott, hogy az éhhalál küszöbéről indult az élete.

Renáta elmondása szerint épp ennek köszönhető az a bizonyítási vágy, amely végigvezeti karrierjén.

Ő egy gyökeres változást hozott végig az ő karrierjében, ugye Szovjetúnió szétesése, stb. Hatalmas lelki erővel bír, tehát intuícióból hoz döntést, pl. nagyon erős neki az intuíciója. Az a célja, hogy legyen egyensúly a világban, de szélsőségeket képviseli, tehát hogyha ez ez egyensúly elmegy egy szélsőség fele, akkor ő kirobbantja a válságot, de igazából nem azt mondanám, hogy ő robbantja ki, ő egyszerűen reagál ezekre a megoldatlan hatalmi helyzetekre.

Zelenszkij ukrán elnök életének fő témája ugyancsak a hatalom, és ehhez egy jó adag szerencse is társul.Színészként kezdte pályafutását, egy filmjében pedig épp későbbi önmagát játszotta el.