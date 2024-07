Radar - Célegyenesbe ért az olimpiai felkészülés Párizsban + videó

Megosztás itt:

Párizs utcáin fokozott a rendőri készültség. Ez nem véletlen, hiszen a szervezőknek folyamatosan számolniuk kell a terrorveszéllyel. Hétfő este késsel támadtak meg egy terrorelhárító katonát egy fővárosi pályaudvar közelében. A katona rendőrségi források szerint a bal vállán szenvedett könnyebb sebesülést. A terrorelhárító szerveken kívül rendfenntartókat is kihelyeztek, hogy biztosítsanak az olimpikonok, delegációk számára olyan külön útszakaszokat, amelyek megkönnyítik a közlekedést a játékok alatt.

Az engedély nélkül közlekedő járműveket megbírságolják, a Párizs környéki rendőrjárőröket videófelügyelet is erősíti. Néhány zónát autómentesnek jelöltek ki, hogy a nézők gyalogosan érkezhessenek egyes helyszínekre. Az olimpiai sávokat hétfőn hozták létre, és már több mint 400 büntetést szabtak ki. A rendőrség mintegy 35 ezer fővel lesz szolgálatban a helyszíneken a játékok ideje alatt.

Mindezek mellett próbálnak a szórakozásnak is figyelmet szentelni a helyiek. Az egyik személyszállító szolgáltató ingyenes hajókirándulást kínál a Szajnán, hogy az idelátogatók kapjanak egy kis ízelítőt abból, mi is vár majd az olimpikonokra a megnyitóünnepségen. Ha pedig az ingyenes hajókirándulás nem lenne elég csábító, a túra egy üveg francia pezsgőt is tartalmaz, így a résztvevők stílusosan koccinthatnak egymással.