Radar – Búvárok a kőbányai pincerendszer mélyén + videó

Megosztás itt:

A Clearance Diver ezt idén már harmadjára rendezi meg az alakulatunk. Ez egy nemzetközi tűzszerész búvár gyakorlat, aminek az a célja, hogy a részvevő nemzetek, a részvevő csoportok a saját eljárásokat bemutatják egymásnak, és így tanulva ebből minden csoport. Mindenki bemutatja egy adott problémára a saját eljárás rendjét, és abból a végén mi leszünk, hogy melyik a legjobb, vagy adott esetben számunkra melyik lehet a legalkalmasabb. Úgyhogy mindenki tanul mindenkitől.