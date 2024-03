Radar– Bűnösnek találták emberölés vádjában az Alec Baldwin-film fegyvermesterét + videó

Megosztás itt:

A színészektől nem várható el, hogy megkülönböztessenek egy vaktölténnyel illetve éles tölténnyel töltött fegyvert – erről korábbi adásunkban beszélt Hegyi István fegyverszakértő. Kifejtette, a filmforgatásokon minden esetben egy rendőrségi engedéllyel rendelkező fegyvermester felügyeli azokat a jeleneteket, ahol pisztolyt kell használnia a színésznek, így a művész nem tehető felelőssé egy ilyen baleset miatt.

Hegyi István fegyverszakértő:

"Ő azzal a meggyőződéssel fogja meg azt a fegyvert, hogy a szakember olyan fegyvert ad a kezébe, amiben vaktöltény van, és nyugodtan elsütheti. Egy más kérdés az, hogy azt mondják ugye, hogy töltetlen fegyver nincs és ember felé nem fogom, nem tartom és nem sütöm el."

A szakember hozzátette: Magyarországon szigorú szabályok vonatkoznak a forgatásokon használható lőfegyverekre. Ha véletlenül éles lőszer kerülne egy pisztolyba, azt sem lehetne kilőni, a csőfuratba helyezett szűkítő ugyanis azt megakadályozza.

Amerikában az átalakított fegyverek mellett éles lőfegyvereket is használnak a forgatások alkalmával, így azokból éles lövés is leadható. A balesetet is egy ilyen fegyver okozhatta.

Az új-mexikói esküdtszék Gutierrez-Reedet, bűnösnek találta gondatlanságból elkövetett emberölésben. Az ügyészek azt állították, hogy a fegyverfelügyelő a Baldwin által használt, teljesen működőképes 45-ös revolvert töltötte meg vaktöltényekkel és legalább egy éles tölténnyel. Hanyag volt, gondatlan és meggondolatlan – mondta Kari Morrissey ügyész a per záróbeszédében.

A tárgyalás két hétig tartott, melynek során az ügyészek több olyan bizonyítékot is bemutattak, melyek alátámasztják Gutierrez-Reed hanyagságát és figyelmetlenségét, ami végül a balesethez vezetett.

Az Ítélet heves érzelmet váltott ki a tárgyalóteremben, ugyanis Gutierrez-Reed-et végül elítélték, annak ellenére, hogy a fegyvermester ártatlannak vallotta magát. Az ügyvédei arra hivatkoztak, hogy bűnbakot akarnak csinálni belőle. Gutierrez-Reed 18 hónap börtönt és 5000 dolláros büntetést kapott, de az ügyvédei fellebbeznek.

Fotó: Hannah Gutierrez-Reed