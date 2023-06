Radar – Bűnmegelőzés a strandon

Megosztás itt:

Nagyon sok olyan vagyon elleni bűncselekménnyel találkozunk, amikor az elkövetők a strandolók parton hagyott értékeit tulajdonítják el. Nagyon fontos, hogy csak annyi értéket és olyan értéket vigyenek magukkal, amire feltétlenül szükségük van - mondja Huszti Gábor, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság osztályvezetője.



A közösségi médiában nagy divat, hogy a családok nyaralásukról fotókat töltenek fel. Ezzel mintegy felkínálják otthonukat a betörőknek. A rendőrség azt tanácsolja, csak akkor tegyenek ilyet, ha már hazaérkeztek.

Akár csak kis időre is bemegyünk vásárolni, az autóba, se embert, se gyermeket, se kisállatot ne hagyjunk. Hiszen a járművek ilyenkor pár perc alatt is hihetetlen magas hőmérsékletre tudnak hevülni, amely végzetes, tragikus következményekkel is járhat - hívja fel a figyelmet Huszti.

A Tolna vármegyei rendőrök nyáron a turisztikailag fontos helyeken megerősített járőrszolgálatot teljesítenek. Ahol lehet közösségi szolgálatos diákokat is bevonnak a munkába.