Radar – Budai álomotthon jár egy szerencsés játékosnak + videó

Az idei évben vitték el minden idők legnagyobb magyar lottónyereményét. Mindössze öt szám eltalálásával több mint 6,5 milliárd forintra tett szert az ismeretlen szerencsés. Nem csak mesés összeg reményében érdemes azonban az utóbbi időben szerencsét próbálni. A hazai lottótársaság egy régi bevált nyereménytípussal állt elő.

Bánhegyi Zsófia, kereskedelmi igazgató, Szerencsejáték Zrt.: "Talán emlékeznek a nézők, hogy tavaly is meghirdettük egy féléves játékot, és akkor egy 110 millió forint értékű penthouse lakást lehetett nyerni. Ez az elmúlt évtized legnagyobb tárgyeredménye volt, és visszahozta a régi hagyományokat, amikor több száz lakást, házat sorsolt ki jogelődünk még 50 évvel ezelőtt."

Dorogi Zoltán, vezérigazgató, OTP Ingatlan Zrt.: "Az együttműködést a Szerencsejáték Zrt. élesztette újra, építve több évtizedes közös múltra a Szerencsejáték Zrt. indulásától számítva. Örömmel vettünk részt már idén tavasszal is ennek a nyereményjátéknak az újraélesztésében, és látva a sikerét a tavaszi játéknak, nem volt kérdés, hogy a most őszi játékban is biztosítunk megfelelő színvonalú nyereménylakást a játékhoz."