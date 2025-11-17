Radar – Bővült a KiberPajzs program + videó

Megosztás itt:

Az online tér mindennapjaink szerves része, ám a kényelem mellett egyre több veszélyt is rejt. Adataink, pénzünk, sőt, digitális identitásunk is bűnözők célpontjává válhat.

A KiberPajzs program edukációs és kommunikációs együttműködésként jött létre, hogy az internetes kockázatokkal szemben védőhálót nyújtson, növelve a felhasználók éberségét.

A digitális tudatosság ma már nem pusztán versenyelőny, hanem a vállalkozások fennmaradásának feltétele. Ahogy a technológia fejlődik, a kiberfenyegetések is egyre kifinomultabbá válnak, így a cégeknek a védekezésben is élen kell járniuk.

A KiberPajzs programnak ma már tizennégy partnere van. A lakossági szemléletformálás mellett egyre hangsúlyosabb a vállalati biztonság erősítése is.