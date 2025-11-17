Keresés

A digitális térben ma már mindannyian csalások áldozataivá válhatunk. A bűnözők módszerei egyre kifinomultabbak és nehezebben felismerhetők. A KiberPajzs program most új lendületet kapott, hiszen a lakossági felhasználók mellett már a vállalkozások védelme is a fókuszba került.

  • Radar – Bővült a KiberPajzs program + videó

Az online tér mindennapjaink szerves része, ám a kényelem mellett egyre több veszélyt is rejt. Adataink, pénzünk, sőt, digitális identitásunk is bűnözők célpontjává válhat.

A KiberPajzs program edukációs és kommunikációs együttműködésként jött létre, hogy az internetes kockázatokkal szemben védőhálót nyújtson, növelve a felhasználók éberségét.

A digitális tudatosság ma már nem pusztán versenyelőny, hanem a vállalkozások fennmaradásának feltétele. Ahogy a technológia fejlődik, a kiberfenyegetések is egyre kifinomultabbá válnak, így a cégeknek a védekezésben is élen kell járniuk.

A KiberPajzs programnak ma már tizennégy partnere van. A lakossági szemléletformálás mellett egyre hangsúlyosabb a vállalati biztonság erősítése is.

 
 
 
 

 Életfogytiglanra ítélték az ausztrál gombás gyilkos. A nő gyilkos galócával mérgezett meg 4 ember, amiből 3-an meghaltak. A mérgező leghamarabb 33 év múlva szabadulhat.

