Radar – Börtönnel büntetnék az agresszív kommentelést + videó

Az úgy nevezett motherless botrány egy újabb internetes problémára hívta fel nemrég a figyelmet. Egy külföldi portálon valódi személyekről megosztott fényképek alatt arról társalognak a komment szekcióban, hogy miként ölnék vagy kínoznák meg a képen látható személyt. Ez a törvény javaslat az ilyen és ehhez hasonló oldalon való kommentelőket is felelősségre vonná.

Borbély Zoltán, jogász: "Arról szól, hogyha valaki akár csak elméletben is eljátszik azzal a gondolattal, hogy valakiket meg kell kínozni, meg kell ölni, ki kell oltani az életét, ez nem játék. Tehát itt ennek komoly generáló hatása lehet, például a fiatalokkal szemben is, és a fiatalok védelme érdekében is, hiszen az internet sok esetben bűncselekmények elkövetésére buzdíthat, felhívhat, ne felejtsük el, hogy olyan oldalak is vannak, amik az öngyilkosságot propagálják, vagy az öngyilkosságra való felhívást helyezik előtérbe, és sajnos van olyan eset, és tudunk olyan esetről, amikor valaki ezt legalább meg is kísérli."

Borbély Zoltán szerint egy ilyen jogszabály visszatartó erejű lehetne.