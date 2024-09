Radar – Böjte Csaba új könyve: A szerelem ösvénye + videó

Megosztás itt:

Az elmúlt 30 évben több mint 6000 gyermeket fogadott be Böjte atya, akiknek nagy része mára már felnőtt. Rengeteg öröm, de probléma is akad, amely az életkorral nem szűnik, csak átalakul.

Székelyhídon létesült egy tanösvény, amt Petőfi Sándor Szendrey Júliával való szerelmének útját követi, és a Szerelemösvény nevet kapta. Egy 9 állomásos parkot rendeztek be a szerelmes versek tematikájára.

Maga a könyv egy jegyesoktatásra való felkészítőként is értelmezhető. A jegyesoktatáson való részvétel ugyanis az oltár elé állás egyik feltétele. Hogy hogyan is lehet igazán elköteleződni, abban a világban, ahol minden a dobd ki cseréld le elvét követi, ahol a virtuális világ állandó jobb és jobb lehetőségekkel kecsegtet, arra is megadta a választ Csaba testvér. "Isten lehetetlen házi feladatot nem ad senkinek. Ha lehetetlen lenne szépen boldogan nyugodtan élni ezen a Földön akkor Isten kegyetlen lenne. Tehát én biztosra veszem azt, hogy minden feladatnak van jó megoldása. Bátorság kell hozzá, türelem, kitartás és hajrá!"

A jegyesoktatás nem feltétlen ara szolgál, hogy két embert összeadjon, összehangoljon, hanem hogy kiderüljön, az a két ember valóban összetartozik e, valóban közösek e a jövőről, az életről alkotott elképzeléseik. Aki pedig már elrontotta, az se keseredjen el.