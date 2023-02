Radar - Bemutatták a budapesti atlétikai vb maratonjának útvonalát

Radar - Télűzés busó módra

Idén is hatalmas tömeget vonzott a mohácsi busójárás, a szervezők szerint mintegy százezren látogattak a Duna-parti városba. Történészek még ma is arról vitatkoznak, mi a télűző tavaszköszöntő maskarás felvonulás eredete. Bármi is az igazság, a 2009-ben az UNESCO által a Szellemi Kulturális Örökség részévé nyilvánított felvonulásra évről évre többen kíváncsiak.

2023. február 20.