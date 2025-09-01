Radar - Becsengettek + videó

A szeptemberi iskolakezdés egyszerre hoz izgalmat és szorongást a családok életébe. A gyerekek már túl vannak az első iskolai napon.
A tankönyveket idén is ingyen kapta minden diák, a családok támogatása pedig kiszámíthatóbb mint valaha.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Képzeljék el, ahogy egy kisebb katedrális méretű templom egyszer csak megmozdul, elindul a város útjain, és gurul kilométereken keresztül. A hihetetlen produkció egy svédországi városban tényleg megtörtént.
A szakértők szerint a sisak hiánya, az alkohol és a szabálytalanságok okozzák a legtöbb tragédiát. A rendőrség és a mentők is arra figyelmeztetnek: a roller nem játék, és életet menthet, ha komolyan vesszük a közlekedési szabályokat.