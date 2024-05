Radar – Barátok és vetélytársak egyszerre + videó

Megosztás itt:

A sport világában természetes, hogy az ugyanabban a sportágban versenyzők vetélytárssá válnak. Ezúttal két olimpiai kvótás sportlövő, Péni István és Pekler Zalán edzésére látogattam el, akikről viszont elmondható, hogy vetélytársakból váltak barátokká.

Hazánk legjobb sportlövői puska versenyszámban annak idején labdarúgóként kezdték pályafutásukat. Csakhogy egy régi légpuska mindent megváltoztatott Pekler Zalán életében.

Pekler Zalán - olimpiai kvótás sportlövő: "9 éves koromban 5-6 méterről sikerült lőnöm egy kukoricaszemet, és igazából ez a mai napig egyébként kicsit ilyen csodával határos, mert ez egy nagyon rossz minőségű légpuska volt, és tényleg, hát az messze van, és mégis egy kukoricaszem, addig noszogattam a szüleimet, amíg levittek a helyi komáromi lőtérre. Az első országos bajnoki címem után úgy döntöttem, hogy akkor a stoplis cipőnek annyi, és innentől kezdve csak a lövészettel szeretnék foglalkozni."

Péni István - olimpiai kvótás sportlövő: nem igazán szerették volna, hogy én is a nyomdokaiba lépjek és én sportlövő legyek, mert ők mindig úgy voltak vele, hogy inkább a tanulást erőltessem, és hogy abban van a jövő, de amikor jöttek nyilván egybe a komolyabb eredmények, akkor teljes mértékben támogatnak azóta is, és igazából ők is teljesen visszacsöppentek a lövészet világába."

Az UTE most 27 éves sportolójának tehetsége hamar megmutatkozott. Sorra halmozta az aranyérmeket a junior korosztályban, majd jött az ifjúsági olimpia 2014-ben.