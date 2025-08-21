Radar – Balsorsú szárnyas koldusok + videó

Manapság szinte minden város megkerülhetetlen elemei a galambok. Megítélésük azonban meglehetősen rossz. Rajokban repkednek, gyalogolnak az út közepén mintha mindent ellenőriznének, miközben mi inkább kerülnénk a közelségüket.
A vadgalambok valóban veszélyesek is lehetnek. Egy kutatás szerint akár 90 különböző fertőzés hordozói is lehetnek, és ezek közül legalább tíz veszélyt jelent az emberre is.
A Budakeszi vadaspark szakértője szerint félni azért nem kell tőlük, persze érdemes óvatosnak lenni.
Fontos tudni azonban a galambok történetét, hogy miképp is kerültek úgymond az utcára.
Amiatt kerültek a városokba, pont hogy az ember miatt. A városokban élő galambok nem vadállatok, hanem mindegyikük háziállat, visszavadult formája. A szirti galambból lettek kitenyésztve, ami valóban egy vadállat, egy vadon élő galambfajta, és Magyarországon is megtalálható, de nagyon ritka. A nevéből is ítélve a sziklaszirteken, sziklafalakon szeret költeni, és olyan helyeken is él, ahol ilyeneket megtalál. Az ember ezt a galambot megfogta és háziasította, és így lett belőlük a postagalamb – mondta el stábunknak Nagy Ingrid, a Budakeszi Vadaspark sajtóreferense.