Radar – Balsorsú szárnyas koldusok + videó

Manapság szinte minden város megkerülhetetlen elemei a galambok. Megítélésük azonban meglehetősen rossz. Rajokban repkednek, gyalogolnak az út közepén mintha mindent ellenőriznének, miközben mi inkább kerülnénk a közelségüket.

A vadgalambok valóban veszélyesek is lehetnek. Egy kutatás szerint akár 90 különböző fertőzés hordozói is lehetnek, és ezek közül legalább tíz veszélyt jelent az emberre is.

A Budakeszi vadaspark szakértője szerint félni azért nem kell tőlük, persze érdemes óvatosnak lenni.

Fontos tudni azonban a galambok történetét, hogy miképp is kerültek úgymond az utcára.