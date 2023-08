Radar - Balatoni nyelves az idei legjobb strandétel

Megosztás itt:

A büfé üzletvezetője megmutatta, hogyan készül az idei legfinomabb strandétel, a Balatoni nyelves.

"Igyekszünk minden évben újítgatni egy kicsit, minden évben változtatni kicsit, a megszokottaktól eltérni, és itt ezzel az üzlettel igyekszünk más célközönséget... nem a hagyományos lángos, hekk a cél, hanem olyan ételeket előállítani, ami kicsit trendibb, kicsit napjainkhoz illik."

A Strandételek versenyét a Balatoni kör indította el 9 évvel ezelőtt.

Ezért is érdemes augusztus 20-a után is ellátogatni a Balatonhoz, hogy ezeket a különleges ételeket megkóstolják a vendégek, de azért is, mert ősszel is rengeteg program és pihenési lehetőség vár mindenkit a tó körül.