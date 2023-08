Radar - Biztonságban a Szigeten

Kezdetét vette Magyarország legnagyobb fesztiválja, a Sziget, ahol a szórakoztatás mellett a biztonságra és a bűnmegelőzésre is nagy hangsúlyt fektetnek. A BRFK is kitelepült a helyszínre, ahol ezúttal nemcsak szolgálnak és védenek, hanem szórakoztatnak is a rendőrök.