Radar – Bábok játszották a főszerepet a kiállításon + videó

Sramó Gábor igazgató Bóbita Bábszínház Pécs: "10 éve van egy együttműködésünk a Szatmárnémeti Brigella Társulattal, bábtársulattal, és mivel tavaly ünnepelték a 20. születésnapjukat, és ezt a kiállítást akkor Szatmárnémetiben megrendezték. Úgy gondoltam, hogy nagyon jó lenne, hogyha a pécsi közönség is láthatná."

Az erdélyi társulat az ottani színház részeként kezdett működni. 2014-ben lettek önállók. Azóta évente 2-3 darabot mutatnak be.

Sramó Gábor igazgató Bóbita Bábszínház Pécs: "Az elmúlt 10 évben sikerült kiharcolniuk új épületet játszó helyet, új státuszokat, tehát, tehát a azt kell mondanom, hogy szemmel látható, évről, évre, ahogy ez a kis társulat, a Brigella Társulat. Négy őt színésszel dolgoznak, hogy fejlődik, hogy jutnak évről, évre előre."

A pécsieknek nem csak velük, de más határon túli társulattal is van kapcsolatuk. Rendszeresek a vendégjátékok.

Sramó Gábor igazgató Bóbita Bábszínház Pécs: "A marosvásárhelyi Ariel Gyermek és Ifjúsági Színházzal is van egy együtt működésünk illetve az ott lévő művészeti egyetemmel. Rendszeresek a vendégjátékok. Most júniusban is voltunk egy-egy hetes turnén."

A Pécsi Művészeti Gimnázium dráma tagozatán folyik bábszínész képzés. Két három évente indul ilyen szak. Erdélyben felsőfokú oktatás is van. A Bóbitások több alkalommal dolgoztak együtt ottani oktatókkal, színészekkel, rendezőkkel.