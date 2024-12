Megosztás itt:

A karácsony a szeretetről, a családról, halászléről és az ajándékozásról szól. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azért figyelmeztet, hogy ez így is maradjon. Ugyanis az elmúlt évek tapasztalatai alapján bőven akad feladatuk a tűzoltóknak, még szenteste is. Nekik a karácsony is munkanap.

Az ünnepi időszakban sokkal több a veszélyforrás otthonainkban ezért a szokásosnál nagyobb éberségre van szükség.