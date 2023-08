Radar – Az ország legidősebb fafaragója

Megosztás itt:

A 93 esztendős Jakkel Mihály gyöngyösi otthonában jártunk, amelynek minden szeglete egy ősi mesterségről, s egy megpróbáltatásokkal teli életútról is mesél. Mihály bácsi szinte az egész életét a fafaragásnak szentelte, kezei alatt még napjainkban is csodák születnek. Az ország számos pontján megtalálhatóak alkotásai, amelyek elsősorban a szőlészet, a borászat, az állattenyésztés, az erdőgazdálkodás és a magyarság történetének témáit ölelik fel. Több mint 100 hazai kiállításon, és világkiállításokon is bemutatkozott műveivel.

Nemcsak a műhelynek, az udvarnak sincs olyan pontja, ahol ne lennének ott vendéglátónk műremekei. Bármerre nézünk, igazi különlegességekre bukkanunk. Például egy életnagyságú, szarvas szobor is éke a portának, amely három mázsa gipszből készült, de megpillantjuk a 13 aradi vértanú fába faragott képét is, mellyel nemrég készült el Mihály bácsi.

A házba belépve az az érzésünk támad, mintha egy kiállításra érkeztünk volna. A falon több mint 70 vadász trófea, az előtérben közel 200 fába faragott tárgy és kép sorakozik. A könyvtárszobában harminc nagy magyar portréja, köztük II. Rákóczi Ferencé, Széchenyi Istváné és Kossuth Lajosé. A szoba egyik falán egy több méter magas alkotás azt a pillanatot örökíti meg, amikor Szent István Szűz Mária oltalmába ajánlja országunkat. Kíváncsiak voltunk, egy ilyen monumentális alkotás mennyi ideig készül.

Jakkel Mihály életútját, művészetét és munkásságát számos díjjal ismerték el, s azt mondja, abban bízik, hogy a fába formázott munkái a felnövekvő generációk lelkében, szívében is mély gyökereket ereszt, idézve a múltat, megőrizve magyarságtudatunkat, Istenbe vetett hitünket.