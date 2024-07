Radar - Az extrém hosszan tartó kánikula hatásai + videó

Megosztás itt:

Hogy mit tehetünk ellene és hogy milyen, akár hosszú távú hatásaival kell számolnunk, arról egy állatorvost, egy kardiológust és egy népegészségügyi szakértőt kérdeztünk.

A szakértő szerint a fürdésre kijelölt területeken érdemes a természetes vizekbe menni. Most már jobbára csak a folyók bírnak igazán hűtő hatással, a Dunának is vannak fürdésre alkalmas szakaszai. Ha pedig természetes vízbe megyünk akkor fokozatosan szoktassuk hozzá a szervezetet az alacsonyabb hőmérséklethez, mivel a hirtelen lehűlés is komoly gondot okozhat.

Velünk együtt a növények és az állatok is elszenvedik a perzselő meleget.