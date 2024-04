Radar – Az energiaital fogyasztás az elmúlt években a fiatal generáció kórképévé vált + videó

Megosztás itt:

Csibi Sándor, elnök, Magyar Energiaital Szövetség: "Beszélgettünk gyerekekkel és nyilván egyrészt elmondják, hogy ez nagyon trendi dolog, de a másik a valós ok és amiért legtöbben fogyasztják: mert fáradtan kelnek fel. Mert nem pihenik ki magukat éjszaka. És miért nem? mert hajnalig chatelnek, hajnalig a social mediat bújják. És bizonyos fáradtan mennek reggel iskolába. Tehát, mi úgy gondoljuk, hogy az, hogyha betiltjuk a koffeint, az végülis csak egy tüneti kezelés, a valódi okot kellene nekünk elhárítani."

Dr. Tordas Dániel, gyermekgyógyász: "Egyrészt divat is, másrészt meg benne van, hogy éjszakáznak, akkor másnap fáradtak vagyunk, akkor azt valamivel pezsdíteni kell, igyunk energiaitalt. Ügye az éjszakázás az sokszor a kütyüzésekből áll, emiatt éjfélkor fekszenek le addig nyomogatják a telefonjukat vagy számítógépeznek, akkor persze, hogy másnap fáradtak, akkor kell az az energiaital. Ha már egyet megiszom, jó cukros, finom, édes, akkor azért iszom még egyet. Pláne társakkal iszunk egyre többet és azért ez olyan szintre eljut, hogy akár napi négy öt energiaitalt is megisznak a gyerekek, be is vallják, hogy ennyit isznak."

Nagyon fontos azonban külön választani a felnőttek és a 18 éven aluliak energiaital fogyasztását.

Csibi Sándor: "Mennyi fogyasztható az energiaitalból, mert itt is a mérték nagyon fontos. Nos, erre az Európai Élelmiszer Biztonsági Hatóság adta meg a választ. 66531 embert vizsgáltak és állapították meg, hogy egy egészséges felnőtt egy nap összesen 400 mg koffeint aggálymentesen elfogyaszthat. Ez lefordítva 5 doboz energiaitalnak vagy 5 csésze presszókávénak felel meg."

Erre mit mondd az orvos, akinek a kiskorú páciense éveken keresztül fogyasztott napi 4-5- energiaitalt?

Dr. Tordas Dániel, gyermekgyógyász: "Tudjuk, hogy az energiaitalok, pláne, ha ilyen nagy mennyiségben isszuk, okozhatnak rosszindulatú ritmus zavart. Tehát, akár halálos ritmuszavarhoz is vezethetnek. Különösen, ha ezt alkohollal fogyasztják, van erre példa. De a saját praxisomban is látom azt, találkozok olyan fiatallal, akinek volt szív érintettsége, túlzott mennyiségű energiaital fogyasztása miatt. 12 éves kora óta napi 4-5- energiaitalt fogyasztott, 17 évesen jutottunk oda, hogy vizsgáltam. Hallottam, hogy rendellenes a szívműködése, tehát a szívritmusa. Behívtam vizsgálatra és ott lehetett látni azokat az apró eltéréseket, amik szerencsére nála még visszafordulhatnak, hogyha abbahagyja az energiaital fogyasztást, de azért ez hosszabb távon visszafordíthatatlan, akár szívizom károsodást is okozhat."

Emellett hatással van a vérnyomásra, a pulzusra, az anyagcserére. Fáradékonyságot, ingerlékenységet, fejfájást és kialvatlanságot is okozhat. A másik nagy probléma, hogy a gyermekek korlátlanul hozzáférhetnek. A KDNP egy új tervezettel betiltaná a gyermekek számára a hozzáférést. Az Energiaital Szövetség elnöke szerint, ezzel nem oldódna meg a probléma.

Csibi Sándor, elnök, Magyar Energiaital Szövetség: "Képzeljünk el egy tortát, amit koffeintortának nevezünk. Ennek a koffeintortának az egyik szelete az energiaital, a másik szelete a kávé, a harmadik szelete a cola és minden egyes szelet egy-egy olyan termék, amely koffeint tartalmaz. Mit mondd most ez a törvényjavaslat. Kiemeli az egyik szeletet az energiaitalt, de a többi az ott marad. Tehát a többi koffeint termék, az ezután is elérhető a gyermekek számára."

Tordas Dániel gyermekgyógyász szerint, az új törvényjavaslat védelmet nyújthatna.

Tordas Dániel: "A szülők felé is kell egy tájékoztatást nyújtani, hogy a szülők is a gyerekeiknek elmondják, hogy ez miért veszélyes, miért egészségtelen. Pláne alkohollal meg végképp ne igyák, ez nagyon fontos. És ehhez viszont óriási segítség az, hogy ahogyan az alkoholok és a dohányzásnál bevezették, hogy 18 éves kor alatt nem tudnak hozzájutni, így az energiaitaloknak is ez a fajta korlátozása gyerekorvosként azt tudom mondani, hogy üdvözlendő és azt hiszem, hogy sok gyerekorvos nevében mondhatom, hogy ezt támogatjuk, hogy legyen korlátozva az energiaitalokhoz való hozzáférés."

Az interjúban Csibi Sándor is elmondta, hogy az energiaital azoknak az egészséges felnőtteknek készül, akiknek gyorsan van szüksége egy kis energiára. A hatás elérhető kávéval, zöld teával is. A doktor úr pedig a sportolást és az egészséges életmódot ajánlja, amely hosszú távon tartja fenn a szervezet vitalitását.