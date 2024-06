Radar – Az apává válás kihívásai + videó

Megosztás itt:

A számadatok azt mutatják, hogy az édesapák szerepe jelentősen erősödött a családokban, sokkal inkább részt vesznek a gyermekeik nevelésében ezt jól mutatja az, hogy ma már 80%- azoknak a családoknak a részaránya, ahol az édesapa és az édesanya együtt nevelik a gyermekeket, korábban 70% volt ez az arány.

Az apák hiánya azonban egy egész életen végigkísér mindenkit, és hiányuk éppoly bepótolhatatlan űrt hagy maga után, akárcsak az édesanyáké.

A háborúk sajnos rengeteg férfi és apa életét oltották ki, a népesedési problémák ennek is köszönhetőek az öreg kontinensen.

A 20. sz. nagy háborúiban közel 1,5 millió férfi tűnt el Magyarországról, ők azok az apák, nagyapák akik nincsenek jelen az életünkben, nem voltak jelen az életünkben, Hála Istennek ahogy mondtam az elmúlt 10 évben megerősödött az édesapák szerepe, és ez mindenképpen egy olyan jó mintát jelent, amelyet tovább vihetnek a következő generációk.

Ma négyből három gyermek születik házasságban, míg ez korábban csak minden második volt. Ez nemcsak a gyermekek, de a férfiak lelki egészsége szempontjából is védő faktor, amit a kutatások már korábban igazoltak.

Az édesapák példamutatása, az hogy van apa a családban az mindenképpen kedvező, és ezt pszichológusok is bebizonyították, többek között Kopp Mária is, hogy nemcsak a gyermekek számára jelent ez versenyelőnyt, hanem egyébként az édesapák számára is, ő mondta azt hogy pelenkázz tovább élsz, bebizonyította azt hogy azok akik gyereket nevelnek férfiként, édesapák azok jobb lelki egészséggel rendelkeznek mint akik nem.