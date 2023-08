Radar - Az anyatejes táplálás fontosságára hívják fel a figyelmet

Megosztás itt:

Az anyatej az egyik legfontosabb a babák és kisgyermekek fejlődésében, hiszen az édesanya szervezete alkalmazkodik a csecsemő igényeihez.

Az egészséges kötődés kialakításához egy másik jó gyakorlat a hordozás, ami egyidős az emberiséggel. Így nem csupán két szabad keze marad a szülőnek a mindennapi tevékenységek elvégzéséhez, de a testkontaktus segít is a babának a nyugalom fenntartásához.

Többféle eszköz közül is lehet választani, amelyek a szoptatást is megkönnyíthetik. Fontos megjegyezni, hogy az anya testalkatától és a baba ízlésétől is függ, hogy melyik hordozó válik be, így a kiválasztáshoz érdemes hordozási tanácsadó segítségét kérni.

Tanulmányok támasztják alá, hogy mennyi előnye van az anyatejes táplálásnak a különböző tápszerekkel szemben. Ha pedig valaki elakad a szoptatásban vagy nehézségei akadnak, érdemes felkeresni egy szoptatási tanácsadó szakembert.

A szoptatás világhetén is arra hívják fel a figyelmet, hogy mennyire fontos az igény szerinti anyatejes táplálás a baba-anya kötődés kialakulásához. Egerben az Összhang Egyesület interaktív programokra várta az édesanyákat.

A teljes riport: