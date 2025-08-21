Radar – Átalakítja a munkaerőpiacot a mesterséges intelligencia + videó

Megosztás itt:

Molnár Dávid, digital content vezető: "Ha már fix ügyfélkörrel lennénk, akkor valószínűleg az optimalizálással lenne a hangsúly. És ahhoz egy nagyon-nagyon jó eszköz, és ahogy most jelenleg gyerekcipőben járt, tehát még azért nagyon sokkal hozzá kell nyúlni az embernek is. Tehát egy nagyon jó, körülbelül azt tudom mondani, hogy egy munka folyamat egy másfél óráját egyébként már megspórolja most. És utána ezt még az ember ugye kiegészíti azzal, hogy olyan végeredményt kapjon, amire egyébként számítani akarna, de egy nagyon jó alapot ad már ahhoz, hogy a végkifejlet az meglegyen. Tehát azt mondom, hogy most még egyelőre egy másfél óra, de lehet a jövőben már akár egy, tehát egy, majdhogy nem a munkaidő felét egyébként lespórolnál."