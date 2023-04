Radar - Átadták az Egri Vár új tereit

Megosztás itt:

Az Egri Vár nem csupán a turizmus, hanem a városban élők identitásának egy központi eleme is, ezért is nagyon fontos, hogy időről-időre megújuljon és fejlődjön. Elkészült a Cipóosztóház is, ahol a későbbiekben a korabeli gasztronómiába nyerhetnek betekintést az érdeklődők. Az átadáson Pajtók Gábor országgyűlési képviselő is a beruházás fontosságát emelte ki.

A Varkoch-kapubástya tetején egy korabeli őrszoba kap majd helyet, az új tárlat berendezése jelenleg is tart, egy-két héten belül teljes pompájában tekinthetik majd meg a látogatók. Emellett csak itt lesz megtekinthető Szász Attila rendező kisfilmje, mely az 1552-es ostromot mutatja be a mai kor gyermekének szemével.