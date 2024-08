Radar – Aorta aneurysma, avagy időzített bomba a testben + videó

Megosztás itt:

dr. Pólos Miklós szívsebész, Semmelweis Aortacentrum, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika: "Az Úr egy erős mellkasi fájdalommal került be a kórházba, ahol elvégezték a szükséges vizsgálatokat, így a mellkas CT-t is. A mellkas CT derített fényt egy hatalmas endorfin méretű mellizmára. Itt látható a leszálló hordtak. Nagyjából ekkora méretűnek kéne lennie ennek az érnek is, de láthatjuk, hogy ez milyen extrém módon kitágult főverőér. Ez abszolút életveszély, úgyhogy el sem engedték a kórházból az urat, hanem áthelyezték hozzánk. Akkor megoperáltuk, rekonstruáltuk annak a zsidó kőverőjét, megkezdte kezdeti szakaszát. Ilyen extrém módon tágult, hála Istennek, az Úr jól vette a műtétet, annak ellenére, hogy 77 éves, és az ottani halotthonban meglátható, hogy milyen evangélikus mértékben távolodik ki a főverőere az úrnak."

Az aortabetegségek közül a leggyakoribb az főverőér kóros tágulata, az úgynevezett aorta aneuryzma, amely ritka, de nagyon súlyos betegség. Hazánkban évente 500-1000 megbetegedésre derül fény. Jellemzően a 65 éves kor feletti korosztályt érinti.