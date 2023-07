Radar - Anna-bál, avagy a nő tisztelete

Megosztás itt:

Idén már 198 éve annak, hogy Szentgyörgyi Horváth Fülöp János megrendezte az első Anna-bált, leánya, Krisztina tiszteletére 1825. július 26-án, Balatonfüreden. Krisztina ezen a bálon ismerkedett meg későbbi férjével, az aradi vértanú Kiss Ernő honvéd altábornaggyal.

A szokás gyorsan elterjedt más fürdőhelyeken is. A július 26-i dátum ugyanis a strand- vagy fürdőidény felének elmúltát is jelzi. A hagyomány egyértelműen Balatonfüredről terjedt el, és maradt is a városé végül a magas rangú esemény.

2022 óta a Balatonfüredi Anna-bál a hungarikumok sorát bővíti.

Az Anna-bál illusztris vendégei között köszönthették a reformkorban, Kossuth Lajost, Széchenyi Istvánt, Wesselényi Miklóst, de a Balatonfüreden rendszeresen nyaraló és élő Jókai Mór, vagy szomszédja a Nemzet csalogánya Blaha Lujza is részt vett a társasági eseményen.

Az Anna-bál az ország legelőkelőbb báljai közé emelkedett. Művészek, politikusok, közéleti személyiségek nyári találkozóhelye ma is.

A teljes riport: