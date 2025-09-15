Radar - Amikor a tyúkól is VIP-páholy lesz: elképesztő Fradi-meccs egy apró magyar faluban + videó
Megosztás itt:
2025. szeptember 15., hétfő 18:00
| Hír TV
Hatalmas sportünnepet rendeztek egy alig 300 fős vas megyei faluban, ahol a helyi amatőr focicsapat fogadta a Ferencvárost. A falut megbénító focilázról, a VIP-lelátóvá változtatott tyúkólról és a 15-0-ás vereség után is boldog, focistává vált sírkövesekről és rendőrökről szóló riportunk.
A Notre Dame-i toronyőr drámája, a cigánybáró szenvedélye és Dankó Pista világa – többek között ezek a történetek kelnek életre a Budapesti Operettszínház színpadán az új évadban. Az évadnyitó Operett Forgatagon nemcsak a jövő tehetségei mutatkoztak be, de az is kiderült, hogy a színház három grandiózus premierrel készül, amelyek garantáltan lázba hozzák majd a közönséget.
A Tisza Párt honvédelmi tanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz egy rádióműsorban megdöbbentő kijelentést tett: „amivel ölni lehet, az közel áll a szívemhez.” Ez a mondat még vezérkari főnöki szolgálata idején hangzott el. A Tisza-párt, amely a szeretet és a béke országát hirdeti, most egy olyan személyt juttatott kulcspozícióba, akinek a múltja szembemegy az általuk hirdetett értékekkel.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az Axiom 4 misszió kutatóűrhajósa exkluzív interjút adott a Hír Tv-nek, sőt, a kedvünkért kivételt tett és meglepett egy családot, akik nem is sejtették, hogy a Huniverzum kalandjuk egy különleges találkozással fog véget érni.