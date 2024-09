Radar - Állományszintű fecskepusztulás a Balatonnál + videó

Megosztás itt:

A hétvégén ugyancsak az időjárási anomáliának köszönhetően óriási fecskeapokalipszis volt a Balaton környékén, a 71-es főúton több ezer fecske lelte halálát. A Magyar Madártani Egyesület szóvivője Orbán Zoltán tájékoztatott az okokról.

Az akár 15 évet is megélni képes és akár 50 km/h-ás sebességgel repülő fecskék a madarak Ferrarijainak is nevezhetőek, hihetetlen teljesítményre képesek. De ugyanakkor érzékenyek is például az időjárásra. A madarak nem védtelenek az ilyen frontokkal szemben, mivel az evolúció folyamán kifinomult érzékelésük alakult ki.

Teljes riport: