Radar – Állatok az erdő mélyén

Megosztás itt:

Az egyik legfontosabb, hogy a kijelölt turista útvonalakat erdőben és mezőkön se hagyjuk el. Ez egy fontos kritérium. A legszerencsésebb az lenne, hogy ebben az időszakban nem zavarnánk az állatokat még akár turistaként sem. Persze nem elvárható az emberektől, hogy ne mozduljanak ki a természetbe. Emellett mezőgazdasági munkálatok is folyamatosan zajlanak. Ezért jelen vagyunk a mezei és erdei területeken – mondta Kovács István János, az Országos Magyar Vadászkamara Heves megyei Területi Szervezetének titkára.



Nagyon fontos, hogy kutyát csak pórázon sétáltassunk. A nemrég született kis állatok védtelenek, hiszen képtelenek a menekülésre. A legnagyobb veszélyt a vaddisznó kocák jelentik ránk, hiszen ha malacaikat veszélyben érzik, akár támadhatnak is.



Kiemelt hangsúlyt kap mindig a vaddisznó. A malacokat a koca erősen védi, ha a kutyánk megzavarja vagy megfogja a vaddisznó malacot a koca oda fog jönni és meg fogja védeni a malacait. Megtámadhatja vagy el is tudja kapni a kutyát, de akár a hozzánk visszaérkező kutya után is jöhet és akár minket is megtámadhat – folytatta Kovács István János.



A legtöbb hazai vadfajnak ebben az időszakban van a szaporodási időszaka, ilyenkor nevelik az utódokat vagy a fiókákat. Az anyaállat egyetlen esetben sem várja meg, hogy túlzottan közel kerüljünk, inkább otthagyja az utódokat, ameddig elmúlik a veszély. Ha viszont ekkor megsajnáljuk és megfogjuk vagy megsimogatjuk a kicsiket, azzal megpecsételjük a sorsukat.



Ha megtalálja az ember, megsimogatja, hozzányúl akkor vélhetően az anyaállat visszamegy megérzi rajta az embernek a szagát és nem fogja gondozni a kicsit, tehát elárvul. Azzal, hogy megsimogattuk a kisállatot konkrétan halálra ítéltük. Abszolút az a helyes magatartás, hogy ha ezeket észre is vesszük, akkor tisztes távolból kikerüljük - emelte ki a vadászkamara megyei titkára.



A mezőgazdaságban ilyenkor zajlik az első kaszálás, aminek sajnos sok fűben cseperedő állat esik áldozatául. Nyugat-Európában már hőkamerával vizsgálják meg a kaszálás előtt a táblákat állatok után kutatva. A vadászok pedig igyekeznek javítani a vadak életkörülményeit.



A vadászati törvénynek a címe is az, hogy a vad védelméről szóló törvény. A vadvédelem is komoly feladat számunkra. A vadgazdálkodáson belül amit a vadászok tesznek azon kívül, hogy elejtik a vadat, a közösségi életben vannak olyan tevékenységek amivel a vadvédelmet végrehajtják. Nem csupán a hivatásos vadászok, hanem a sportvadászok is az egyesületeken belül – fejtette ki Kovács István János.



Nemrég életre hívták az Országos Vadgazdálkodási Alapot, melynek forrásait élőhely fejlesztésre fordíthatják a társaságok.