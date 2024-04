Radar – Akadémiai székfoglaló előadást tartott Karikó Katalin + videó

Megosztás itt:

Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja: "Ha most arra gondolok, hogy éppen 55 évvel ezelőtt a szolnoki élővilág versenyen éppen az én nevemet mondták ugyanúgy izgultam mint ma amikor hallom, hogy az én nevemet említik."

Karikó Katalin az mRNS terápiás alkalmazásáról beszélt a nagy érdeklődéssel kísért előadásában. A közönség soraiban az akadémikusok, hozzátartozók és barátok mellett helyet foglalt Freund Tamás, az MTA elnöke, valamint Vizi E. Szilveszter és Pálinkás József, az Akadémia korábbi elnökei is.

Az eseményen ott volt Tóth Albert, aki a középiskolában elindította Karikó Katalint a pályáján. Ádám Veronika, az MTA Orvosi Tudományok Osztályának elnöke laudációjában kiemelte, ő volt az a tanár aki a kis Karikóban meglátta a leendő kutatót.

A biokémikus, kutatóbiológus előadásában felidézte a hírvivő RNS, az mRNS-kutatás legfontosabb mérföldköveit 1961-től, amikor az mRNS-t felfedezték egészen napjainkig. Megemlékezett a kutatásokban nagy szerepet játszó tudósokról és szót ejtett pályája nehézségeiről, amelyekkel meg kellett küzdenie a kutatómunka során.

Karikó Katalin: "Fontosnak tartom azért, hogy beszéljünk a publikummal, mert hát az embereket tájékoztatni kell, és hát ez egy nagy dolog amikor a központba a kutatóval beszélhetünk a tudományról. Mert ugye ritkán van ez a jelenség."

Karikó Katalin előadásában beszélt a Covid-19 mRNS-vakcina kifejlesztésének mérföldköveiről, illetve a kidolgozott technológia további hasznosításáról is. Mostanra az mRNS-terápiát más fertőző kórokozók, illetve rák elleni vakcinák fejlesztésére is kiterjesztették, és egyre több alkalmazásban ma még gyógyíthatatlan betegségek kezelésére is tesztelik.

Karikó Katalin: "Gyakorolnom is kellett meg a google translateba találtam meg néhány szónak mi a magyar néhány szakszónak, mert azért tudok rendesen magyarul de azért voltak olyan szakszavak amiket nem tudtam. Hajnali 2-ig mindig az utolsó pillanatig mindent változtatok, szerettem volna ha közérthető ha az emberek értik nem csak a szakemberek."

Lénárd László, elnök, MTA Biológiai Tudományok Osztálya: "Nem egy újság úgy aposztrofálta, ugye a covid vakcinák kapcsán hogy Karikó Katalin megmentett nagyon sok embert. Így van, az alapkutatás az az ötlet amit senki nem hitt el amit ő végigvitt a valóságban abból lett egy gyógyító eljárás és nagyon sok ember megmenekült. Gyönyörű szép történet."

Karikó Katalin és Drew Weissman biokémiai felfedezéseikért megosztva kapták a 2023-as orvosi-élettani Nobel-díjat, kutatásukkal lehetővé tették egy hatékony mRNS-alapú vakcina kifejlesztését a COVID-19 ellen.

Karikó Katalin: "A saját hazájában akar mindenki elismert lenni, és én nagyon örülök ennek, az Akadémia intézetében dolgoztam, a szegedi biológiai központban és ez nagyon fontos dolog. És nagyon meghatódok tudom kaptam sok díjat tudom épp nemrég a Nobel-díjról tartottam előadást itt sokkal jobban izgultam."

Az ünnepi esemény zárásaként az első magyar női Nobel-díjas átvette Lénárd Lászlótól az MTA tiszteleti tagságát igazoló oklevelet.