Radar - Ajándék az Operaháztól + videó

Az Operaház, decemberben az egyik leglátogatottabb épület a városban. A karácsonyi Diótörő-előadásokra már fél évvel korábban elkelnek a jegyek. Így volt ez idén is. Közben a közönség szeretete nélkül nincs színjátszás, és természetesen operajátszás sem. Három éve, karácsonykor a Magyar Állami Operaház egy különleges, zenei üdvözlő lappal köszöni meg a közönségének, a sok vastapsot.

Czeglédi Zsombor, a fiatal rendező, kapta az elmúlt három évben az operai Üdvözlő-kártya, azaz a karácsonyi dalpremierek rendezésének lehetőségét. Zsombor zenész családból származik, Ő maga sokáig trombitálni tanult, majd elektronikus zenei formációkban kamatoztatta tudását, míg egyszer csak az operában találta magát.

Megyimórecz Ildikó volt az egyik főszereplője a klipnek. Megtisztelve érezte magát a felkérés miatt. Működött a kémia a szereplők és a rendező között.

Az idei klip zenei alapját Josh Groban, You Raise Me Up című dala adta.