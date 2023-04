Radar - A Világörökségi Bormúzeum titkai

Megosztás itt:

A tokaji kulturális negyed egyik sarokköve, a valamikori Serház épületében 2000 m2 alapterületen kialakított Világörökségi Bormúzeum a világörökségi borvidékek történetével, kultúrájával és természetesen boraival is közelebbi kapcsolatot kínál.

Azért is vállalták a Világörökségi Bormúzeum elnevezést, mert 2002 óta Tokaj-hegyalja is a Világörökségi Borvidékek listáján szerepel és a saját különlegességek mellett az európai érdekességeket is bemutatják. A bor a gasztronómiában is fontos szerepet tölt be, ezt pedig az ízek termében ismerhettük meg.