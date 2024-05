Radar – A világ legnagyobb katona-egészségügyi gyakorlata zajlik Magyarországon + videó

Megosztás itt:

Rengeteg egyenruhás, modern felszerelések, hatalmas katonai bázis. Mintha egy hollywoodi háborús film díszletébe csöppent volna az ember. Pedig ez bizony Magyarország. Ugyanis a magyar honvédség bakonykúti gyakorlóterén zajlik jelenleg éppen a világ legnagyobb többnemzetiségű katona-egészségügyi gyakorlata.

Tóth Máté, kommunikációs főtiszt, NATO:"Ez egy 1600 fős, kifejezetten katona-egészségügyre specializált nemzetközi hadgyakorlat, ami teljesen egyedi a világon, sehol máshol nincs ilyen. És amire azért is büszkék vagyunk, mert 2011-ben először Magyarországon szerveztük ezt meg, akkor is a Kiválósági Központ szervezésében. Ez egy magyar ötletből jött, és mostanra az öt nemzettől és egy viszonylag szűk területről eljutottunk erre a szerintem nagyon impozáns, 33 nemzet, 1600 fős és nagyon komplex játék szintjére."

A legtöbb nemzet orvos-egészségügyi egységgel, tábori kórházakkal van jelen, de akadnak olyan országok is, amelyek a tervezést, kielemzést végzik. Na de mégis miféle játékot játszik közel másfél ezer katona a Bakonyban?

Tóth Máté, kommunikációs főtiszt, NATO: "Esetünkben egy egészségügyi ellátórendszert szimulálunk, mi egy hadtestnek az ellátórendszerét szimuláljuk. Ez egy több tízezer fős nagyságú katonai alakulatnak az egészségügyi ellátórendszerét jelenti, és utána megírják az úgynevezett injekteket, bejátszásokat, amelyek már konkrét események, amelyeket a hadgyakorlat során elgyakorolnak a katonák. Itt úgy kell elképzelni, hogy kihelyezik a sérülteket különböző pontokra, ahova már érkezik értük a mentő, és utána elviszi őket a megfelelő ellátóhelyre, egészen a gyakorlatok rendszerén belül. Itt mindenféle ellátási láncok vannak, attól függően, hogy mire van szüksége az adott alájátszott sérültnek."

A nemzetek gyakorolják, hogyan tudnak a leghatékonyabban együttműködni egymással.

Tóth Máté, kommunikációs főtiszt, NATO: "És mi ezt gyakoroljuk, hogy egy olyan helyzetben, ahol egy hasonló, tehát a NATO képességeihez hasonló ellenséggel szembeni harc lenne, és ott az ilyen harcból várható sérülteket betéve a rendszerbe, hogyan tudnánk a lehető legtöbb embert megmenteni."

Végeláthatatlan messzeség áll rendelkezésre, a zavartalan gyakorlat érdekében.

Tóth Máté, kommunikációs főtiszt, NATO: "20 kilométerszer 50 kilométeres kockát kaptunk meg most így a gyakorlótérből. Nem vagyunk ekkora területen, de körülbelül így kell elképzelni. Amíg én átérek a gyakorlótér egyik végéről a másikra, az legalább egy fél-háromnegyed óra. Tehát egy nagy területet kell elképzelni. Képesség szintjén pedig megismételnénk, hogy nincs még egy ilyen nagy katonai egészségügyi gyakorlat a világon. Tehát a hadtestszintnek az ilyen komplexitású gyakoroltatása az csak itt van a Vigorous Warrioron."

Máté elmondta, hogy Afganisztánban 90 százalék felett volt a sebesült katonák túlélési aránya, ha gyorsan megfelelő ellátásban részesültek, egy hadszíntéren ez jóval alacsonyabb, ezért próbálják ezt a minőséget tartani, miközben a mennyiség jóval nagyobb. Jelezte, a gyakorlat közben azt is vizsgálják, hol vannak hiányosságok, hibák a rendszerben.

Tóth Máté, kommunikációs főtiszt, NATO: "Ugye Afganisztánban például ott még arra tudtunk számolni, hogy egy órán belül a katona az specializált ellátást is kaphat akár, és 90 százalék feletti túlélési arányokról beszéltünk. Ugye ez, hogy már nem egy aszimmetrikus hadviselésben, hanem inkább arra számítunk, hogy egy hozzánk hasonló képességű ellenséggel kell majd megbirkózni. Ez teljesen átalakítja azt, hogy hogyan kell az egészségügyi ellátásnak reagálnia."

Ez itt a Magyar Honvédség Role 2-es moduláris, 50-60 fős személyzettel működő tábori kórháza.

Deres Péter, klinikai parancsnok helyettes, Magyar Honvédség Egészségügyi Központja: "Így tetszenek is látni, egy olyan katonai kórház, ami gyakorlatilag hipermobilis, 10 óra alatt fel tudjuk állítani, 14 konténerrel. Körülbelül 30 ember kell a felállításához. Most 51-en vagyunk itt. Ezek közül hat orvos, technikai személyzet, értelemszerűen most szakdolgozók is."

Itt éppen éles helyzetet szimulálnak, ugyanis itt a harctérhez közel - már olyan ellátást kaphatnak a sebesültek, hogy onnan az Országos Mentőszolgálat segítségével az állami ellátóhelyekre szállíthatók.

Deres Péter, klinikai parancsnok helyettes, Magyar Honvédség Egészségügyi Központja: Egy emeltebb szintű ellátásról, egyes ellátóhelyekről és a sebességgyűjtő fészkekből kapjuk a betegeket. A fő fókusz gyakorlatilag sebészeti és traumatológiai eset, de értelemszerűen a CBRM, tehát a kémiai, biológiai sérülteket is el tudjuk látni."

Merthogy a gyakorlatban nagyon fontos szerepet játszik a civilekkel való együttműködés is.

Tóth Máté, kommunikációs főtiszt, NATO: "Itt velünk játszik most az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Vöröskereszt is, a rendőrségnek bizonyos egységei. Tehát látszik az, hogy mi is tudjuk, hogy egy ilyen helyzetben nagyon valószínű, hogy a civil ellátási láncok is be lennének vonva a sérült kezelésbe, hiszen erre önmagára már a katonai erők nem biztos, hogy képesek lennének, különösen a háború során megsérült civileknek az ellátásában. Tehát az is már egy háborús helyzetben olyan jellegű sérülésekkel úszik és sérül meg a civil. Tehát nagyon fontos, hogy gyakoroltassuk a civil ellátókkal is, hogy hogyan tudnak velünk együttműködni."

Társgyakorlat is zajlik egy időben a területen vegyi, biológiai, sugárzásvédelmi és nukleáris fenyegetések ellen felkészülő csapatokkal. Ők is veszélyeket szimulálnak, majd a felderítés és az elhárítás után azt gyakorolják, miként tudják átadni az egészségügyi ellátórendszernek az esetleges sérülteket.

Tóth Máté, kommunikációs főtiszt, NATO: "Ebben az egyik szakmai osztályunk fejlesztett most egy úgynevezett közel valós idejű járványügyi megfigyelő rendszert, ami itt a gyakorlaton is tesztelés alatt van, és ami már egyébként élesen működik több országban. Ezzel azt érjük el, hogy sokkal hamarabb fogjuk felismerni egy-egy járványnak a jelét, hogyha elkezd terjedni egy többnemzeti táborban, mint mondjuk egy laboratóriumi vizsgálattal vagy diagnózissal, és ezzel el tudjuk kerülni a megbetegedéseknek nagyon nagy százalékát."

Megjegyezte, hogy az egészségügyi ellátóhelyek gyors mozgathatóságát, mozgékonyságát is gyakorolják, mert az ukrán hadszíntéren a felderítő drónok megjelenését követően átlagosan fél óra múlva érkezik a légicsapás a tábori kórházakra. Elmondta: éppen emiatt ukrán katonák is jelen vannak, akik friss tapasztalataikat osztják meg a jelenlévőkkel.