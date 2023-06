Radar - A vártnál is jobban teljesít a robotsebészet

Megosztás itt:

Tavaly két kórház, az Országos Onkológiai Intézet és a Dél-Pesti Jahn Ferenc kórház kapott robotsebész gépeket. 2022 január 21-én volt az első műtét az Onkológiai Intézetben.

A DaVinci nevű robotok sokkal aprólékosabb mozgásra képesek az emberi kéznél. Sokkal pontosabb műtéteket lehet elvégezni és a betegek is gyorsabban gyógyulhatnak. A sebész a két kezével egyszerre négy kart tud mozgatni, valamint a lábát is használja a műtéthez.

A robotkar a gyors mozgásának köszönhetően hétszer többet mozdulatot tud elvégezni, mint egy emberi csukló, ráadásul még a minimális kézremegést is megszünteti.

A robotkarral kisebb területekre is be lehet hatolni. Kiterjeszti a sebész látását is. Olyan, minthogyha az orvos belekerülne a betegbe és közelről, 3D-ben, akár 10-15-szörös nagyításban végezné a műtétet.

Most már nem csak az említett két kórházban, hanem a Semmelweis Egyetemen és Pécsett is működik a robotsebészet. Valamint év végére várhatóan Szegeden és Debrecenben is robotok segítségével zajlik majd a műtétek egy része.