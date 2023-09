Radar - A túsztárgyalás sajátosságai

Radar - Változások jöhetnek a B-kategóriában

Azt is rebesgetik, hogy akár újabb vizsgára is szüksége lehet azoknak, akik az eddig szokott módon szeretnék használni autójukat. Sebesség- és súlykorlátozás is várható ugyanis. Egy szakértő elárulta nekünk, hogy pontosan mit jelenthet ez a jövőben számunkra.