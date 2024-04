Radar – A tojáskészítés királynője locsolkodni hívta a HírTV nézőit + videó

Megosztás itt:

Zsigóné Kati tojásdíszítő mester: "Tudnunk kell, hogy a régiek tojásokkal vették körbe magukat hímes tojásokkal. Minden helyiségben volt egy-egy darab, még a kamrában is, verandán, előszobában, mindenütt. Ezt azért tették, mert a tojáson lévő jel figyelmeztette őket arra, hogy mit szeretnének az életben elérni. Én azért tettem föl pávát, mert a pávának a farka szét és összecsukódik, figyelmeztet bennünket arra, hogy az élet múlása, hogy egy pillanat az élet, és nagyon meg kell élnünk. Nagyon jól, vidáman, boldogan kihasználni az élet minden percét."

A tojásdíszítés királynője a művészetek 8 ágát műveli, a falpingálással kezdte és a tojásdíszítésben teljesedett ki.

Zsigóné Kati tojásdíszítő mester: "Igazából engem nem is a tojásdíszítés érintett meg elsőre, hanem a jelek. Akkor még nem volt internet, tehát nem tudtam, hanem könyvtárakba jártam el, és ott rajzoltam a mintákat. Nagyon érdekes az, és ma is boldoggá tesz, amikor látok egy nagyon régi tojást, és én meg tudom abból mondani, hogy az, aki több száz évvel ezelőtt írta azt a tojást, boldog volt-e, mennyire volt tanult, egészségileg milyen volt, gazdag volt-e, mi volt az álma, vágya, mikor csinálta azt a tojást? Tehát rengeteg mindent ki lehet a jelekből olvasni."

Kati szerint nagyon fontos, hogy a tojásnak legyen mondanivalója.

Zsigóné Kati tojásdíszítő mester: "Amikor engem meghívnak valahova, hogy zsűrizzek, akkor a tanári kar már előre felállítja, hogy melyik lesz majd az első tojás, a második, a harmadik, a negyedik, stb. Akkor én mondom nekik, hogy a nyolcadikat tegyétek legelőre, az lesz az első. És erre nézek rám csodálkozva, hogy az nem is szép. Igen, valóban nem olyan szép. De ma elment a tojásdíszítés túlságosan a szépség felé a tojáson való jelnek, ami rajta van, mondanivalójának kell, hogy legyen. Beszéljen hozzánk, legyen üzenete. Ezért van az, hogy előre ragadtam azt a nyolcadikat, mert az beszélt hozzá, üzenete volt."

A Húsvét számára örömünnep.

Zsigóné Kati tojásdíszítő mester: "Az év minden napján találkozhatunk bármikor, de húsvét magasztossága az egy teljesen más. A gyönyörű ruhánkat akkor fölvesszük. Mosolyogva fogadom a locsolkodókat, akik úgy locsolnak meg, tiszta vízzel, ahogy a virágokat szokás. És az egy felemelő érzés, hogy a férfiak örömére mi nők, üdék, frissek, termékenyek legyünk. És akkor adom a bérét a locsolkodónak, az pedig egy álomszép hímes tojás, amilyet ő választ. Egy lista várja itt, hogy ha gazdag akar lenni, akkor olyat, ha a gyerekét félti a szülője, olyat rajzolok fel. Itt rögtön mindjárt névre szól, elkészítem neki a bűvös, hímes tojást, amilyet ő szeretne."

A népi iparművész Minden édesanyát arra biztat, hogy gyermekükkel díszítsenek tojást. Ehhez egyetlen dolog kell csupán, mosolyogni és az alkotásunk visszamosolyog ránk. Nem kell félni attól, ha nem lesz tökéletes, csak fogjunk hozzá, készítsük el és lepjük meg vele szeretteinket.

Zsigóné Kati tojásdíszítő mester: "Nagyon kérem az otthon levő anyukákat, hölgyeket, hogy ilyenkor a család jöjjön össze, és együtt fessenek egy tojást. Óriási élmény lesz. Mikor először leülnek, úgyhogy hú, de mikor fölkelnek az asztaltól, az biztos, hogy mosolyogni fognak. Húsvétkor egyenek meg egy tojást együtt. Az rendkívül nagy összetartó erővel bír. Aztán menjenek el a férfiak locsolkodni. Ilyenkor nem utazunk el sehova, azért bármely napján el lehet. Húsvétkor ne! Utoljára felejtjük el a gyerekkorunkat életünkben. És mikor nagyon megöregszik a gyerekünk, akkor is fog arra emlékezni, hogy anyával vártam a locsolkodókat. Apával elmentem locsolkodni. Tehát ez egy gyönyörű gesztus. A legszebb, amit adhatunk a gyerekeinknek."

Katinak nem csak a szíve, de a kapuja is nyitva áll a locsolók előtt.

Zsigóné Kati tojásdíszítő mester: "Én ezennel meghívom a Hír TV nézőit hozzám locsolkodni. Nagy szeretettel várom az ország minden egyes férfiját, gyerekét, lehet hozzám jönni locsolkodni, örömmel várok mindenkit."

Ha már tojásdíszítés, lássuk a patkolás technikáját.

Zsigóné Kati tojásdíszítő mester: "Patkolni a tojást nagyon könnyű, és mindegy az, hogy tyúk, tojás, liba vagy kacsa. A tyúktojást a legnehezebb megpatkolni, mert vékony a héja, de ettől függetlenül nagyon szépen meg lehet azt is patkolni."

Zsigóné Kati tojásdíszítő mester: "Ide bejelöljük mellé fúrunk lyukat, ezzel is lehetne fúrni, csak sokáig tartana. Ezért szoktam géppel csinálni."

A tojásdíszítés mestere a mai napig azt vallja, hogy két dolognak kell megfelelni, ahhoz, hogy nekifogjon egy munkához.

Zsigóné Kati tojásdíszítő mester: "Az egyik az, hogy tudom a világban azt biztosan, hogy amit kiötöltem, azt még soha senki nem csinálta meg. Ez nekem egy jó érzés. A másik az fontosabb, mégpedig, hogy érezzem szívemmel, lelkemmel, minden porcikámmal, hogy nem fogom tudni megcsinálni. Imádom a kihívást. A saját megfogalmazásomban ez úgy hangzik, hogy a megvalósíthatatlan álmaim megvalósítása érdekel."

Zsigóné Katinak 7 olyan alkotása van, ami a világon egyedülálló, ebből 3 felbecsülhetetlen értékű. 2018-ban elkészítette a magyar nemzet tojását, rá egy évre a beszélő tojást, majd 2023-ban, 2,5 éves kutatómunka után megalkotta élete fő művét, világunk tojását.

Zsigóné Kati tojásdíszítő mester: "A világunk tojásának az üzenete, hogy segítsük egymást, és féltőn óvjuk bolygónkat. Ez nagyon-nagyon fontos. Ami rajta van, az egy lexikális tudást ad, és elliptikus alakban vannak fölrakva a motívumok. Ahogy Földünk körbejárja a Napot. És ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mert nekem az alkotásokban mindig az a legfontosabb, hogy rend legyen. Tehát átlássam azt a dolgot, és ebben az van, a 14 legnagyobb vallás van fönt. Már ebből is mindenki háború, környezetszennyezés, természeti katasztrófák. De a világ 14 legszebb építménye és leggyönyörűbb természeti csodái."

Három év alatt készült el a világunk tojása.

Zsigóné Kati tojásdíszítő mester: "Fél év alatt tettem fel a motívumot. Rajta vagyok én is egyébként egy tojásban benne, amiben korona van, és a zsékába bele van írva. Tulajdonképpen a földünk, a tojás az pontosan ugyanolyan alakú, mint a földünk. Úgyhogy sokan nem tudják, hogy a tojás nem csak egy tojás, amit megeszünk, hanem nagyon sok nép belőle származtatja a földet, az életet, és az újjászületés jelképe is. Jézus koporsója is tojás alakú volt. Tehát nagyon is kifejező, és a tojásban a legesleggyönyörűbb dolog az az, hogy úgy a magyar nemzet tojása, mint a világunk tojása összetartó erővel bír, a világunk tojása összetartja, a világ minden egyes emberét, és a magyar nemzet tojása pedig a magyarokat."

Élete során számos díjban részesült már, férje elismerésére a legbüszkébb, akivel már 46 éve boldog házasságban élnek, férje a kezdetektől támogatja munkásságát.

Zsigóné Kati tojásdíszítő mester: "A férjem kitüntetésére vagyok a legbüszkébb, aki azt írta, hogy díszoklevél, Zsigóné Katinak, a pótolhatatlan csodalénynek. Egy életre szóló elismerés férjecskétől, hiszem, hogy Isten ajándékként küldött a Földre az emberek tanítójának. Hogy 47 éve együtt élünk, és ilyen szépet ír rólam. Ő ismer legjobban a világon, és nekem ez nagyon jól esik. Természetesen a szeretet a jóság, a harmónia nagykövete vagyok. Kétévenként adják egy embernek, szintén nagyon jól esik, és igyekszem méltó lenni rá, mert hiszem, hogy az alkotásomhoz és az emberek szeretetéhez is le kell hajolnom, és akkor tudom magamra fölemelni az alkotásomat is. Aztán Kecskemét város mestere vagyok, a Bács-kiskun Vármegye Kultúrájáért Díjat kaptam. Lovaggá ütöttek Erdélyben, amihez gyönyörű szép dolgot írt Sepsiszentgyörgybe, aki engem lovaggá ütött, hogy megérintette a magyar nemzet tojása a szívét, hogy főhajtással távozott az alkotásomtól."

A Húsvét egy örömünnep, díszítsünk tojást, akár egyénileg, akár családilag. Ahogy Kati fogalmazott, csak bátran fogjunk hozzá!