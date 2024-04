Radar – A szűrővizsgálatokkal megelőzhető az előzmények nélküli rosszullét + videó

Megosztás itt:

Árvai Péter feltalálóként a hasonlóan hirtelen rosszullétek gyors diagnosztizálásán dolgozik. Ez, illetve eddigi tanulmányai és tapasztalatai nagyban hozzájárultak a sikeres újraélesztésben, és természetesen gyors lélekjelenléte sem volt utolsó. Blázsovics továbbra is az intenzív osztályon van megfigyelésen, de szerencsére komolyabb probléma nélkül és magas az esélye arra, hogy visszatérjen szeretett sportjához. Blázsovics Péterrel a hírek szerint korábban még soha nem fordult elő hasonló eset, nem lett rosszul sem edzésen, sem máshol, sőt, a sportorvosi vizsgálatok sem mutattak ki semmilyen rendellenességet.

A hirtelen rosszullétek nem állnak messze a sportolóktól. Hazánkban is korábban több szerencsétlen kimenetelű eset is történt: Kolonics György kétszeres olimpiai bajnok kenus, vagy a jégkorongozó Ifjabb Ocskay Gábor is szívproblémák miatt hunyt el, tragikusan fiatalon. A negatív példák mellett azért akadt olyan is, aki túlélte a szívinfarktust. Christian Eriksen dán labdarúgót a legutóbbi Európa-bajnokságon a pálya szélén élesztették újra. Az eset után egy úgynevezett Pacemakert, azaz egy szívritmus-szabályozót kapott, és ezzel visszatérhetett a futballpályára.

A kardiológus szakorvosok a megelőzés érdekében azért továbbra is biztatják az embereket a rendszeres szűrővizsgálatokra, még akkor is, ha minden előzmény nélkül is be tud következni a baj.