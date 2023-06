Radar - A szárított tücsök is az étlapra került a Gourmet fesztiválon

Radar - Két napon át énekelt Elvis dalokat

Egyedülálló rekordot állított fel Nádaski Attila, akit a miskolci Elvis-nek is neveznek. Az imitátor 49 óra 29 percen keresztül énekelte egyhuzamban a Király dalait. Ahhoz, hogy Guiness-rekordként is elkönyveljék a teljesítményt viszont még a londoni bizottság bírálata is szükséges.

2023. június 05.