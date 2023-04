Radar - A pápai szentmise kórusa

Megosztás itt:

A nemzet művésze címmel kitüntetett Liszt -és Kossuth-díjas karnagy és zeneszerző, Sapszon Ferenc kapta azt a megtisztelő feladatot, hogy a vasárnapi Kossuth-téri szentmise liturgikus szolgálatát megszervezze és levezesse. A magyar örökség díjas karnagy számára ez kivételes fontossággal bír.

A Szentatya szentmiséjét megelőzi egy fél órás előkészület, amíg a katolikus egyházfő a pápamobillal körbejár a téren, ezalatt végig énekel a kórus. Majd következik a szentmise, amit Ferenc pápa a magyar püspöki karral, bíborosokkal és papokkal együtt celebrál.

Egyházzenei művek fognak elhangzani. A mise zenei műfaj is, állandó miseénekek, mint a Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus és Agnus Dei 6 tételben megkomponált alakja. Kiváló zeneszerzők komponáltak miséket, így Beethoven is, de most leginkább magyar szerzők művei hangzanak el.

A Kossuth téri szentmise reggel 8 óra után kezdődik és előzetes regisztráció nélkül, biztonsági ellenőrzés követően bárki részt vehet rajta. Akik nem jutnának be a térre, azoknak a környező utcákban nyílik majd lehetőségük a szentmise nyomon követésére.